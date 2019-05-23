Düşman okçularına karşı kendinizi savunun.
Varlığın kendisinin sizi yok ettiği bir dünyaya girin. Yalnız Okçu olarak gelecek kötülük dalgalarına direnebilecek ve onu yenebilecek tek güç sizsiniz.
Yüksel, harika yetenekleri biriktir ve hayatın buna bağlı olarak savaş, çünkü asla bitmeyen düşman dalgaları sana karşı pes etmeyecek. Hayatta kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış sayısız benzersiz yetenek kombinasyonları yaratmanın keyfini çıkarın.
Acımasız canavarlarla ve engellerle karşı karşıya olan farklı dünyalar arasında yolunuza devam edin. Ayrıca unutma, bir kere öldüğünde tek yol tekrar başlamaktır, yani düşman hamlelerine karşı dikkatli ol.
Archero Özellikleri
- Zindanları taramanıza yardımcı olacak rastgele ve benzersiz beceriler
- Yeni evrende güzel dünyaları ve yüzlerce haritayı keşfedin
- Daha önce hiç görülmemiş canavarlardan ve akıllara durgunluk veren engelle
- Kendinizi güçlü ekipmanlarla donatın
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