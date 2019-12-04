Archery Club oyunu iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz ok atma oyunudur.

Oyunun oynandığı alan çok etkileyici olduğundan oynarken keyif alıyorsunuz ve atmosfer her oyunda değişerek sizi farklı yerlere götürebiliyor. Ayrıca çevrimiçi şekilde oynayabileceğiniz oyunda rakibinize meydan okuyabilirsiniz. Aynı zamanda oyunda son derece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Biriktirdiğiniz puanlarla kendinize yeni bir ok alabilir oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Oyundaki amacınız hedefi tam ortadan vurarak en yüksek puanı almak. Keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.