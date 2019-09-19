Archery Go, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil okçuluk oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Okçuluk sporuna ilgi duyanların büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunlardan bir tanesi olan Archery Go, sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda becerilerinizi sınayabiliyorsunuz. Okçuluk sporuna merak salan ve bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bi beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda zorlu bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Archery Go oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.