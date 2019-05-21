Arda'nın Mutfağı uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan birbirinden leziz yemek tarifleri bulabilirsiniz.

Ne yemek yapacağınıza karar veremiyorsanız, doğru ve denenmiş yemek tarifleri arıyorsanız ünlü şef Arda Türkmen’in tariflerinin yer aldığı Arda'nın Mutfağı uygulamasını indirebilirsiniz. Daha önce birden fazla kez denenmiş yemek tariflerini bulabileceğiniz Arda'nın Mutfağı uygulamasında et, tavuk, balık yemekleri, çorbalar, salatalar, tatlılar ve içecekler gibi kategorilerde sunulan yüzlerce yemek tarifini inceleyebilirsiniz.

Yemeklerin fotoğraflarının da yer aldığı Arda'nın Mutfağı uygulamasında, beğendiğiniz tariflere daha kolay ulaşmak için favorilerinize de ekleyebiliyorsunuz. Deneyiminizi diğer kullanıcılarla paylaşmak için tariflere yorum yapma özelliğinin yer aldığı ve ayrıca uygulamaya özel tarifler de yayınlayan Arda'nın Mutfağı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.