İlk Yakın Çeyrek Savaşı Area F2'de oyuncular, her biri kendi özel yeteneklerine sahip çeşitli ajanlardan biri olarak saldırgan ve savunmacı gerçekçi ortamlarda kapışacak. Tüm çatılar ve duvarlar güçlendirilebilir veya yıkılabilir, her duvar potansiyel giriş noktası olabileceğinden oyuncuların becerilerine ve taktiklerine meydan okuyacak.

Gerçek hayattaki özel kuvvetlere dayanan 20'den fazla seçkin ajan arasından seçim yapın. Her ajanın kendine özgü bir aygıtı vardır, bu da çok çeşitli taktik kombinasyonları ve etkileşimlerle sonuçlanır.

Gerçekçi ve çeşitli ortamlarla üç boyutlu düşünün. Tamamen tahrip edilebilir ortamlarda, saldırganlar kendi giriş noktalarını oluşturmak için duvarları yok edebilir

Düşmanınızı tanıyın: Hedefi bulmak için uçağı serbest bırakın veya tespit edilmesini önlemek için düşman sinyalini sıkın. Bilgi savaşını kazanmak gerçek savaşın yarısıdır. Bu üç boyutlu savaş alanında duvarlara tırmanın ve yukarıdan saldırın ya da aşağıdan saldırmak için tavanı kırın.