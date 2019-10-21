Arena Allstars, destansı bir gerçek zamanlı savaşta yedi rakibe karşı savaştığınız sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Hızlı bir eşleşme arıyorsanız, Ekip Savaşı Ortaklık Modunu seçin ve 10 dakikadan daha kısa bir sürede rakiplerinizin işini bitirin.

Yetenekleri, ırkları ve sınıfları farklı benzersiz bir kadrodan şampiyonlarınızı seçin. Milyarlarca farklı kombinasyon sayesinde her oynadığınızda keyif alın ve yeni bir tecrübe yaşayın. Evcil hayvan koleksiyonunuzu büyütürken eğlenin ve diğer oyuncularla temasa geçmek için kullanın.

Gerçek zamanlı çok oyunculu otomatik savaşçı oyununda 7 oyuncuya karşı yarışın. Bir ortakla ittifak oluşturun ve 10 dakikadan daha kısa bir süre içinde rakiplerinizi yok edin. Küresel liderlik sıralamasında kimin en yüksek puanı kazanacağını görmek için turnuvalarda yarışın.



