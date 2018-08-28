Arena of Arrow, 3’e 3 hızlı mücadelelere girdiğiniz MOBA mobil oyunu. iOS kullanıcıları için de ücretsiz indirilmeye açılan oyunda süper kahramanlar 3 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tüm hünerlerini gösteriyor. Son dakikaya kadar kazananın belli olmadığı aksiyon yüklü bu oyunu tüm MOBA oyun severlere tavsiye ederim.

Biraz çizgi film stili görseller sunan MOBA oyunu, hızlı savaşları/dövüşleri seven herkesin keyif alarak oynayacağı bir yapım. Kısa süreli boşluklarda iPhone’unuzda keyifle oynayabileceğiniz, zaman geçirmek için birebir bir oyun. Oyunda süper güçleri olan karakterlerin yerini alıyorsunuz. Tek başına veya takım halinde iki oyun modu seçeneğiniz var. Karşılaşmalar sadece 3 dakika sürüyor. Bu süre zarfında seri düşünüp hareket etme, stratejik oynama yeteneğinizi göstermeniz gerekiyor. Ölümcül vuruşlar var. Bu yüzden erken sevinmeyin veya erken pes etmeyin; sonuna kadar gidin.