Arena Stars: Battle Heroes

Yolculuğunuza şeref için savaşan soylu savaşçı Knightingale ile başlayın. Grev ve kaçınma taktikleri konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji dehası olan Mekkan'ı açın. Her biri kendi güçlü yetenekleri olan daha fazla kahraman bul. En sevdiğin kahramanı 50'nin üzerinde harika kaplamadan biri ile kişiselleştir.

Kıyametler, Magikinler ve Mana Füzeleri: Savaşa hazır ekibinizi 40'ın üzerinde birliklerden ve büyülerden kurun. Eğitimdeki temel bilgileri öğrenin ve beceriler kazanın. Kupaları toplayın ve Savaş Liglerinde ilerleyin. Altının tepesindeki pro liglere hazır mısın? Her ay yepyeni bir Sezon ve özel yeni içeriğin kilidini açma şansınvar. Sık sık oyna ve Sezon afişinde ilerlemeni göster.

Arena Stars Özellikleri

Gerçek zamanlı olarak meydan oku

Kahramanını seç ve kontrol et; Her biri kendi özel yeteneklere sahip karakterler

Nihai takımını rakiplerini yenmek için özelleştir

Değerli ödüllerin kilidini açmak, kartlar toplamak ve yükseltmek için sandık kazan



