Beğenerek oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken ARISETOCRAT, mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Platformlar arasında ilerlemeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Zorlu parkurlar arasında ilerlemeniz gereken oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve düşman askerlerini yok etmelisiniz. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yeni eşyaların kilitlerini açarak daha renkli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir deneyim sunan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Şövalyenizi iyi kontrol etmeniz gereken oyunda bir takım geliştirmeler yaparak daha güçlü bir konuma da gelebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan ARISETOCRAT, mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

ARISETOCRAT oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.