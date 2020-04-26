Armored Squad: Mechs vs Robots, yenilmez bir süper robot oluşturman için sana eşsiz bir fırsat sunan, olağanüstü sıra tabanlı strateji oyunudur. Savaşçı robotunu inşa etmek için silah, zırh ve çok daha fazlasını seç.

Destansı PvP savaşlarında dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarına ve rakiplerine karşı savaş, haftalık robot turnuvasına katıl veya tek oyunculu sefer görevleriyle robotunu geliştir. Haftalık robot turnuvasında boy göster, Geriye sadece bir kişi kalacak, mücadeleye var mısın?

Armored Squad: Mechs vs Robots, mantığını ve zekanı sınayan bir savaş oyunudur. Cesur ol ve dünya genelindeki diğer savaş robotlarına karşı zafer için savaş. Bir sonraki robot şampiyonu olmaya hazır mısınız? Güçlü dövüş robotunu yaratın ve oyunun zirvesine çıkın.

