Armored Warfare: Assault, sadece iPhone ve iPad’de değil, mobil cihazlarda oynanabilen en iyi online tank savaşı oyunu.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen AAA seviyesinde bir MMO tank shooter ile oyunu karşı karşıyayız. 4 sınıfa ayrılmış yükseltmeye açık 80’in üzerinde tank, aksiyon yüklü PvP’lerden 3v3 ve 8v8 Deathmatch, özel efektlerle süslenmiş kaliteli grafikler… Bir tank oyunu ancak bu kadar kaliteli olabilir. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

iOS cihazınızda keyifle oynayacağınız online tank oyununda hangi modu seçerseniz seçin rakipleriniz sizin kadar iyi mücadele eden gerçek oyuncular oluyor. Dinamik hızlı tempolu PvP mücadeleler de, takım halinde savaşarak kazanabildiğiniz Deathmatch de keyifli. Savaştıkça tankınızı upgrade edebiliyorsunuz ki hava saldırıları, sis bombaları, güdümlü füzeler dahil birçok yükseltme seçeneği mevcut. Tank seçiminde kafanız karışabilir; zira 4 sınıfta 80’den fazla tank yer alıyor. Ağır tanklar, hücum tankları, keskin nişancı tanklar ve gözlemciler tank sınıfları arasında.

Kontrol noktasında da üzmeyen tank oyununu şiddetle öneririm.