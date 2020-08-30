Art Blitz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz mobil oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dünyaca ünlü tabloların parçalarını birleştirerek bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay oynanışıyla da dikkat çeken oyunda eşleştirme yaparak ilerliyorsunuz. Oyunda tüm parçaları uygun yerlerine oturtarak tabloları tamamlamanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan Art Blitz oyununu kaçırmayın derim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun.

Art Blitz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.