Art of War: Red Tides, PC platformundan sonra ilk iOS platformuna çıkış yapan online strateji oyunu. Para bastıranın değil, strateji ve takım çalışmasına önem veren oyuncuların kazandığı ender strateji oyunlarından.

iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz üst düzey grafiklere sahip bir strateji oyunu arıyorsanız Art of War: Red Tides’ı oynamanızı isterim. 120’nin üzerinde birime sahip 3 farklı ırk seçebildiğimiz oyunda birliklerimizi hazırlamamız için 12 saniye veriliyor. Bu süre içerisinde strateji belirleyip düşmanlarımıza saldırıyor, düşman üssünü yok etmeyi başardığımızda da en iyi komutan unvanı alarak oyuna veda ediyoruz.

Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan gerçek zamanlı strateji oyununda dünya genelinde oyunculara karşı savaşabildiğimiz gibi birlik olup gücümüzü birleştirme şansına da sahibiz. Oyunun en güzel yanı ise; aynı anda 200 birimin savaş alanında yer alabilmesi. Tabii ki bu coşkulu sahneyi görebilmenin bir bedeli var. Çok eski bir modele sahipseniz biraz kasılmalar hissedebilirsiniz.