İndir 1000.00 MB
Art of War: Red Tides 1.0.5 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Strateji
  4. Art of War: Red Tides - iPhone ve iPad İçin Strateji Oyunu

Art of War: Red Tides

1.0.5
ios
Art of War: Red Tides
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
YORUM YAZ
Erkan Calp
Erkan Calp

Birliğinizi toplayın, savaşa dalın.

Art of War: Red Tides, PC platformundan sonra ilk iOS platformuna çıkış yapan online strateji oyunu. Para bastıranın değil, strateji ve takım çalışmasına önem veren oyuncuların kazandığı ender strateji oyunlarından.

iPhone ve iPad’inize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz üst düzey grafiklere sahip bir strateji oyunu arıyorsanız Art of War: Red Tides’ı oynamanızı isterim. 120’nin üzerinde birime sahip 3 farklı ırk seçebildiğimiz oyunda birliklerimizi hazırlamamız için 12 saniye veriliyor. Bu süre içerisinde strateji belirleyip düşmanlarımıza saldırıyor, düşman üssünü yok etmeyi başardığımızda da en iyi komutan unvanı alarak oyuna veda ediyoruz.

Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan gerçek zamanlı strateji oyununda dünya genelinde oyunculara karşı savaşabildiğimiz gibi birlik olup gücümüzü birleştirme şansına da sahibiz. Oyunun en güzel yanı ise; aynı anda 200 birimin savaş alanında yer alabilmesi. Tabii ki bu coşkulu sahneyi görebilmenin bir bedeli var. Çok eski bir modele sahipseniz biraz kasılmalar hissedebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android İçin En İyi Strateji Oyunları LİSTELER Android İçin En İyi Strateji Oyunları
Gameloft'un Zombi Temalı Strateji Oyunu Zombie Anarchy Çıktı! OYUN Gameloft'un Zombi Temalı Strateji Oyunu Zombie Anarchy Çıktı!
Crysis 4 FPS-Strateji Karışımı Olabilir OYUN Crysis 4 FPS-Strateji Karışımı Olabilir
Strateji Oyunu Sudden Strike 4 Çıktı! OYUN Strateji Oyunu Sudden Strike 4 Çıktı!
Nakrum: Türkçe Online Strateji Oyunu OYUN Nakrum: Türkçe Online Strateji Oyunu
2016 Yılında Dijital Pazarlamanın Yeni Stratejileri İNTERNET 2016 Yılında Dijital Pazarlamanın Yeni Stratejileri