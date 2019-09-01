iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz ASAT Mobil uygulaması ile su faturalarınızı online olarak ödeyebilirsiniz.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi uygulaması olarak öne çıkan ASAT Mobil, müşterilerine birçok hizmeti mobil cihazlar üzerinden sunuyor. Su faturalarınızı görüntüleyebileceğiniz ve online olarak ödeyebileceğiniz ASAT Mobil uygulamasında, bulunduğunuz bölgedeki arıza ve kesintilerden de haberdar olabiliyorsunuz.

ASAT tarafından açılan ihaleleri görebileceğiniz ASAT Mobil uygulamasında, genel müdürlüğe ulaşabilmeniz için konum ve iletişim bilgileri de yer alıyor. Çağrı merkezi numaralarına da erişebileceğiniz ASAT Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri