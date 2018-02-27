Asphalt 9: Legends, Gameloft’un ilk önce iOS platformuna çıkardığı yeni araba yarışı oyunu. iPhone ve iPad’de oynanabilen AAA kalitesinde ücretsiz araba yarışı oyunu arıyorsanız, serinin yeni oyununa kesinlikle katılmalısınız. Dünyanın en prestijli 50 arabası arasından seçiminizi yapıp online yarışlara katılıyorsunuz. Sadece efsanelerin bir araya geldiği yepyeni bir yarış oyunu: Asphalt 9: Efsaneler.

Gameloft’un arcade araba yarışı oyunu Asphalt geri döndü! Asphalt Overdrive, Asphalt Street Storm Racing, Asphalt Xtreme gibi seriden biraz kopuk kalan yarış oyunlarından sonra asıl Asphalt oyunu ile tanıştık. Asphalt 9: Legends adıyla yayınlanan oyun, ücretsiz olarak indirilmeye açıldı ve Türkçe dil desteğiyle geliyor. Her zaman olduğu gibi cihazların güçlerini ortaya çıkaran mükemmel ötesi bir yarış oyunu bizlerle. Grafikler efsane, lisanslı egzotik arabalar ve yarıştığınız pistler modelleme harikası, online ve kariyer modları uzun süre ekran başına kilitleyecek kalitede… Her yönüyle mobil platformdaki en iyi arcade yarış oyunu olan Asphalt 9: Legends ile birlikte ilk kez gördüğümüz seçenekler de var. Araba düzenleyici çok daha detaylı hazırlanmış. Aracınızın rengini ve materyallerini tam istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca jant, firen balatasının rengini seçip karbon parçalar ekleyebiliyorsunuz. Asphalt serisinde ilk kez kulüp kurup diğer yarışçılarla iş birliği yaparak kilometre taşı ödüllerinin kilidini açabiliyorsunuz.

Kariyer modunda 60 sezon boyunca 800 yarış, çok oyunculu modda (World Series Multiplayer) farklı ligden 8 oyuncuya karşı gerçek zamanlı yarışma sunan Asphalt 9: Legends, oyuncuların yarışa odaklanmalarını sağlamak için yönlendirmeyi kolaylaştıran yeni kontrol sistemiyle geliyor. Dilerseniz manuel kontrollere (eğme ve dokunmaya dayalı kontrol) geçerek profesyonel Asphalt yarışçısı gibi yarışabilirsiniz.