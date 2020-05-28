Hazır ol, nişan al, vur! Astalo mobil cihazlar için tasarlanmış bir zindan keşfi aksiyon oyunudur. Tek düğmeden kontrollü kesme-biçme arcade oyununda aksiyonun dibini yaşa.

Gizli hazineleri bul ve güçlendirmeleri topla. Kötü canavar ordularına, yaratıklara ve bosslara karşı savaş: Terk edilmiş ardiyelerde bulunan öğeler ve malzemeler, zombi akınına ve ustalarına karşı savaşlarda işe yarayacaktır. İnsanlarına yeni beceriler kazandır, yükselt ve ne öğrendiklerini pratikte sana göstermelerine izin ver!

Astalo'da seni yok edecek olanlar asla düşmanlar olmayacaktır. Gerçek düşmanlarınıza dikkat edin ve diğer şehirlerden gelen saldırı ve yağmalamaları parçalayın. Dışarıda yeni bir dünya var. Muazzam bir güç, onu elde etmek isteyecek kadar cesur olanları bekliyor!