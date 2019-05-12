Güçlü, kozmik savaşlarda rakiplerle çarpışmak, gelecek kaynaklarını yönetmek ve bu gerçek zamanlı strateji çok oyunculu destansı mutlak galaktik imparator olmak için sayısız dünyaya gezegen tesisleri inşa et. PvP'yi evrensel ölçekte deneyimlemek için Astrokings'i indirin!

Nebula Imperium artık yok. İnsanoğlunun ikinci beşiği olarak hizmet vermeyen dünyalar şimdi harabelerde yatıyor. Tehlikeli uzaylı istilacılar Crux ve aşağılık korsanlar yeryüzüne medeniyetler yağdırıyor. Kaosun ortasında, çeşitli hizipler federasyonları üstünlük ve baskınlık için mücadele etmeye zorluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla galaktik bir federasyona katılın veya önderlik edin. Tarihi yeniden yazmanın ve tahtınızı yıldızlara oymanın zamanı geldi.

Astrokings Özellikleri