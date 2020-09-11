Atari Combat: Tank Fury, objeleri eşleştirerek ilerlediğiniz hızlı tank savaşı ve stratejik üs kurma oyunu. İkinci Dünya Savaşı oyunları, tank savaşı oyunları, askeri oyunlar, strateji ve savaş oyunları, rpg oyunları, tarihsel oyunları seviyorsanız Atari’nin iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı Atari Combat: Tank Fury’e bir şans vermelisiniz. iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış sunuyor.

Atari Combat: Tank Fury’de bir yandan üssünüzü kurup geliştirirken diğer yandan tank birliğine komuta ediyorsunuz. Tarihin en güçlü tanklarını ellerinde bulunduran tüm ülkeler mevcut. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği’ne ait tanklardan güçlü bir ordu kurup ister hikaye modunda isterseniz de gerçek oyunculara karşı birebir modda çarpışıyorsunuz.

Atari Combat: Tank Fury iOS Özellikleri