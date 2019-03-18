Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Atlantic Fleet Lite, ikinci dünya savaşından sahnelerin yer aldığı aksiyon dolu bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve heyecan verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli savaş uçaklarını ve gemilerini yöneterek düşman donanmalarını bombalamaktır. Oyun ikinci dünya savaşının izlerini yansıtmaktadır. Savaş haritası üzerinden verilen görevleri yerine getirerek seviye atlayabilir ve farklı savaş araçlarının kilidini açabilirsiniz. Gerçekçi savaş sahnelerinin yer alığı aksiyon dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, geçmiş tarihten yola çıkılarak hazırlanmış onlarca farklı bölüm ve zorlu görevler bulunmaktadır. Farklı uçakları ve gemileri yöneterek düşmanlarınızın oyunlarını bozabilirsiniz. Böylece görevleri tamamlayabilir ve savaşlardan galip gelerek ganimetler toplayabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Atlantic Fleet Lite, sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir savaş oyunu olarak göze çarpıyor.