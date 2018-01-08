ATWA, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici atmosferi ve etkileyici kurgusuyla ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor.

Dünya çapında oyuncularla mücadele ettiğiniz bir mobil oyun olan ATWA, bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Retro tarz grafikleriyle ön plana çıkan oyunda düşmanlarınızın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Sinir bozucu homurtularıyla karşınıza çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı geçirmek için tercih edebileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun olma özelliği taşıyan ATWA, düşmanlarınızla mücadele ettiğiniz bir mobil oyundur. Dünyanın etrafında dolaşarak birbirinden zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay kontrolleriyle de ön plana çıkan ATWA, sizleri bekliyor.

ATWA oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.