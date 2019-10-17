Onlarca farklı karakterden dilediğiniz yöneterek eşsiz dans gösterileri yapabileceğiniz ve pop star olmak için mücadele edeceğiniz Audistar Mobile, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ücretsiz bir oyundur.

Etkileyici dans sahneleri ve birbirinden güzel müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi ve partnerinizi seçerek sahnede boy göstermek ve izleyicileri hayran bırakacak dans gösterileri yapmaktır. Müziği, karakterleri, dans modelini ve diğer tüm ayrıntıları istediğiniz şekilde ayarlayabilir ve dans etmeye başlayabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve eşsiz müzikleri ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kulaklarınızın pasını atacak yüzlerce müzik ve sayısız dans figürü yer almaktadır. Ayrıca birçok farklı kadın ve erkek dansçı modeli bulunmaktadır. Dilediğiniz dansçıyı seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyuncularla farklı platformlarda buluşan Audistar Mobile, müzik oyunları arasında kendisine yer bulan ve her yaştan oyuncuya hitap eden benzersiz bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.