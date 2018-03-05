Aura Kingdom, X-Legend Entertainment tarafından mobil platforma taşınan aksiyon dolu fantastik MMORPG oyunu. Anime karakterlerin yer aldığı oyunda dünyayı kurtarmak üzere Tanrıça tarafından görevlendirilmiş elçilerin yerine geçiyoruz. Diğer oyuncularla gücümüzü birleştirip Azuria’dan dünyayı koruyoruz.

Kötülüğün günden güne yayıldığı Aura Krallığı’nda geçen oyunda geliştirme ve özelleştirmeye açık 100 kahramanı yönetiyoruz. Krallığımızın üzerine kara bulutlar çökmüş durumda. Hedefimiz büyük kötü Azuria’yı ait olduğu yere; cehenneme sürmek ancak ondan önce askerleriyle mücadele ediyoruz. 100 seviye içeren Sky Tower’da lonca üyeleriyle birlikte bir takım kurup korkutucu koruyucu boss’lara karşı savaşırken, Challenge bölümünde 1 vs 1 arena, çeşitli turnuvalar, PvP ve PvE mücadeleler bizleri bekliyor.

Aura Kingdom Özellikleri: