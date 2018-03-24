Avast SecureMe uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan bağlandığınız Wi-Fi ağları için güvenlik önlemi alabilirsiniz.

Halka açık alanlarda sunulan ücretsiz Wi-Fi bağlantıları, her ne kadar büyük bir nimet olsa da kötü niyetli kişilerin de bir o kadar ilgisini çekiyor. Bu ağlara bağlandıktan sonra attığınız her adımı izleyen hackerlar, kişisel bilgilerinizi ele geçirerek sizi zor duruma düşürebiliyor. Bunun önüne geçebilmek adına geliştirilen Avast SecureMe uygulaması, herkese açık Wi-Fi ağlarını özel yapmanızı sağlıyor.