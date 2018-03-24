Avast SecureMe ile halka açık alanlardaki Wi-Fi ağlarını güvenli hale getirebilirsiniz.
Avast SecureMe uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan bağlandığınız Wi-Fi ağları için güvenlik önlemi alabilirsiniz.
Halka açık alanlarda sunulan ücretsiz Wi-Fi bağlantıları, her ne kadar büyük bir nimet olsa da kötü niyetli kişilerin de bir o kadar ilgisini çekiyor. Bu ağlara bağlandıktan sonra attığınız her adımı izleyen hackerlar, kişisel bilgilerinizi ele geçirerek sizi zor duruma düşürebiliyor. Bunun önüne geçebilmek adına geliştirilen Avast SecureMe uygulaması, herkese açık Wi-Fi ağlarını özel yapmanızı sağlıyor.
Avast SecureMe uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza yükledikten sonra, etrafınızdaki tüm Wi-Fi bağlantılarını güvenlik risklerine karşı tarayabiliyor ve aynı zamanda güvenli olmadığı tespit edilen ağlara bağlanmadan önce uyarı alabiliyorsunuz. Tek dokunuşla sizi koruma altına alan Avast SecureMe uygulamasında, uygulama içi tarayıcı özelliğiyle kötü niyetli web sitelerine karşı da koruma sağlayabiliyorsunuz. Eğer siz de kişisel bilgilerinizin ve gizliliğinizin koruma altına alınmasını istiyorsanız, Avast SecureMe uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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