Avoid & Slash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici oyunlardan bir tanesi olan Avoid & Slash, mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Renkli topları batlatarak ilerlediğiniz oyunda zorlu bölümleri geçmeniz gerekiyor. Beğenerek oynayabilecğeiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz Avoid & Slash oyununu mutlaka denemelisiniz. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan Avoid & Slash oyunu sizleri bekliyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken parmağınızı ekranda sürüklemek.

Avoid & Slash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.