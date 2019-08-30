AXES.io, iOS platformunda Casual Azur Games tarafından yayınlanmış sürükleyiciliğiyle de dikkat çeken bir aksiyon oyunudur.

Battle Royale tarzı oyun moduyla oynanan AXES.io oyununda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Aksiyonun ve maceranın eksik olmadığı oyunda 2 dakika süren savaşlara katılıyor ve ayakta kalan tek kişi olmaya çalışıyorsunuz. Renkli görselleri ve canlı grafikleriyle de hoş bir deneyim sunan AXES.io, mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Oyunda hem çevrimiçi hemde çevrimdışı oynama imkanına sahip oluyorsunuz. Böylece internetiniz olmasa dahi eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Farklı karakterleri de kontrol etme imkanına sahip olduğunuz oyunda son derece basit kontroller yer alıyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz AXES.io oyununu sakın kaçırmayın.

AXES.io oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.