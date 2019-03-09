Yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Axolochi, farklı renge ve şekle sahip birçok su canlısının yer aldığı eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Mobil dünyada klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan bu oyunda yapmanız gereken, yavru su canlılarını alarak onları yetiştirmek ve geliştirmektir. Düzenli bir şekilde ilgilenerek onlarca farklı su canlısına sahip olabilir ve çeşitli görevler yaparak seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede sonraki bölümlere ulaşabilir ve daha fazla su canlısının kilidini açabilirsiniz.

Oyun, kaliteli görüntü grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunmaktadır. Geniş bir kitleye hitap eden bu oyunda, onlarca farklı özelliğe ve renge sahip su canlısı yer aşmaktadır. Bu canlılar Meksika’da bir şehirde ün kazanmış ilginç yaratıklarıdır.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz ve eğlenceye doyabileceğiniz Axolochi, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve keyifli dakikalar geçirebileceğiniz kaliteli bir klasik oyun olarak ön plana çıkıyor.