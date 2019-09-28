Farklı özelliklere sahip onlarca erkek karakterden dilediğinizi kontrol edebileceğiniz ve şehrin güvenliğini sağlamak için aksiyon dolu bir mücadelenin içine gireceğiniz Ayakashi: Romance Reborn, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve sürükleyici hikayesi ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, macera dolu bir hikayenin içinde yer alarak gizemli olayları gün yüzüne çıkartmak ve sevdiğiniz karakterin gönlünü kazanmak için mücadele etmektir. Şehrin sokaklarında dolaşarak kontrolü elinizde tutmalı ve farklı karakterlerden oluşan yenilmez bir arkadaş grubu oluşturmalısınız.

Oyunda yüz gözlü iblis, gizemli sirk sanatçısı ve daha onlarca farklı lakaba sahip karakter yer almaktadır. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve özel güçleri bulunmaktadır. Karakterinizi seçerek maceraya atılabilir ve ölümsüz bir aşk için mücadele edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Ayakashi: Romance Reborn, benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.