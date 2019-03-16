Aydınlatma Mobil Takip uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden arızalı sokak lambaları için ihbar oluşturabilirsiniz.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Aydınlatma Mobil Takip uygulaması, yaşadığınız sokakta çalışmayan sokak lambaları, armatürler için arıza kaydı oluşturma nıza olanak tanıyor. Aydınlatma sistemlerinin arızalı veya yetersiz olduğunu gördüğünüz zamanlarda oldukça hızlı ve pratik bir şekilde ihbar oluşturabileceğiniz Aydınlatma Mobil Takip uygulamasında, oluşturduğunuz ihbarlar anında teknik personellere iletilerek arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatılıyor.

Uygulama üzerinden ihbar oluşturmak için arızalı aydınlatma direğinin üzerindeki barkodun fotoğraf veya videosunu çektikten sonra konumu da doğrulayıp ihbarı gönderebiliyorsunuz. Ayrıca, daha önce gönderdiğiniz ihbarları da çözüm durumuyla birlikte yine uygulama üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Tüm bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, Aydınlatma Mobil Takip uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.