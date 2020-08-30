Baby Full House oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Bebeğin rüya evinde eğlenmeye hazır mısın? Günü bebeklerle geçirmenin ve büyük bir macera yaşamanın zamanı geldi. Tüm gün onlarla ilgilenerek güzel vakit geçirmelerini sağlamalısın. Emin ol onlarla birlikte sen de eğleneceksin.

Emma, ​​Sophia, Olivia ve Kim onlarla ilgilenmeni bekliyorlar. Önce güzel kıyafetlerinin arasından istediğini seç ve giydir. Sonra oyun oynamaları için onları parka götür ve eğlencelerine ortak ol. Eve geldiklerinde üstleri kirlenmiş olacağıından önce güzel bir banyo yaptırmalısın.

Daha sonra da bir kek ziyafeti onlara iyi gelecektir. Evde oynamalarına izin verirsen evi dağıtmaları en kaçınılmaz son olur.Bu nedenle oyundan sonra evi de düzenlemelisin. Bebeklerin çamaşırlarıyla da sen ilgilenmelisin.

Akşam olup yorgun düştüklerinde yataklarına yatırmalısın. Son olarak da onların çok sevdiği masalları okuyarak güzel bir uyku çekmelerini sağlamalısın. Onlara tuvalet eğitim vermeyi de ihmal etme. Unutma ki onlara en güzel örnek ve öğretici kişi sensin. Bu nedenle her şeyi dikkatlice ve temiz bir şekilde yap.

Mesela bahçeye güzel çiçekler dik ve onları sık sık sula. Ya da bahçedeki şişme havuzu su ile doldur ve keyifli vakit geçirirken serinlemelerini sağla. Güzel bir bakıcı olacağına inanıyorum. Hemen oynamaya başlamak için oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.