Bir tava ve pastırma aracılığı ile farklı objelere ilginç görünümler kazandırabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz Bacon, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, pastırmayı tavanın üzerine bırakarak tavada sabit bir şekilde durmasını sağlamak ve pastırmayı karşınızda bulunan objelere fırlatmaktır. Bu sayede onlarca farklı cisme ilginç görünümler kazandırabilir ve bu tasarımların fotoğraflarını çekebilirsiniz. Stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, pastırmayı fırlatabileceğiniz dondurma, patates kızartması, özgürlük heykeli, tavuk ve daha yüzlerce farklı cisim yer almaktadır. Pastırmayı bu cisimlerin üzerine fırlatarak resimlerini çekebilir ve seviye atlayarak yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan Bacon, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.