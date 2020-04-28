Mobil bulmaca oyunu olarak yıllar önce lansmana çıkan ve günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmayı başaran Bad Piggies HD kitlesini artırmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncu tarafından indirilip oynanan yapım da birbirinden farklı 200’den fazla bulmaca yer alıyor. Oyuncular benzersiz seviyelerde çeşitli zorluklar ile karşılaşacak ve bu seviyeleri aşmaya çalışacaklar.

Rovio Entertainment Corporation tarafından geliştirilen oyun da oldukça renkli ve HD grafik açıları yer alıyor. Her yaştan oyuncu tarafından günümüze kadar oynanan yapım 2012 yılının en iyi mobil oyunu olarak da seçilmişti.

Geçtiğimiz yıla kadar sayısız güncelleme alan yapım son bir yıldır güncelleme ve herhangi bir yenilik almıyor.

Domuzları vurarak belirtilen hedefleri yok etme fırsatı bulduğumuz yapım günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.