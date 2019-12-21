Trafikte seyir halindeki araçları kontrol ederek olası kazaları önlemek için mücadele edeceğiniz ve araçları yollarına hız kesmeden devam etmelerini sağlayarak puan toplayacağınız Bad Traffic, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, trafikteki onlarca aracı kontrol ederek anlık kararlar almak ve trafiğin düzgün bir şekilde akmasını sağlamaktır. Şeytan ve melek yardımcılardan dilediğinizin komutlarına uyarak trafiğe farklı aksiyonlar katabilirsiniz. Melekten yardım alarak araçların yanlış manevralarını ve aşırı hızlarını kontrol ederek kazaların önüne geçebilirsiniz.

Eğer şeytandan yardım alırsanız trafiği birbirine katabilir ve araçların zincirleme kazaları yapmasına sebep olabilirsiniz. Karmakarışık yollarda hızla ilerleyen araçları kontrol ederek trafiğe istediğiniz gibi yön verebilir ve puan toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Aksiyon oyunları arasında yer alan ve oldukça 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Bad Traffic, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.