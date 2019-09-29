Farklı yiyeceklerden oluşan onlarca eşleştirme bloğunu uygun şekillerde birleştirerek puanlar toplayabileceğiniz ve hayalinizdeki tatlıcı dükkanını açarak istediğiniz gibi dekore edebileceğiniz Bake a Cake Puzzles & Recipes, mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, onlarca farklı şekle ve renge sahip bloktan oluşan eşleştirmeleri yaparak seviye atlamak ve pastane açmak için gereken tüm objeleri satın almaktır. En az 3 aynı yiyeceği yan yana veya alt alta getirerek eşleştirmeleri bloklarını yok etmeli ve puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Bu sayede pastaneniz için ihtiyacınız olan tüm eşya ve pasta malzemelerinin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca en lezzetli pastaları yaparak müşterilerinizi memnun edebilir ve sayılarını artırabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Bake a Cake Puzzles & Recipes, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.