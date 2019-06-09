Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Baking of: Food Cats, birbirinden sevimli onlarca farklı kedinin yer aldığı eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliğe ve renge sahip onlarca kedi arasından dilediğinizi seçerek günlük görevleri yerine getirmek ve puan toplamaktır. Kedilerin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamalı ve düzenli bir şekilde yemeklerini yedirmelisiniz. Görev aralarında mini oyunlar oynayabilir ve bu sayede ekstra puanlar toplayarak kediler için gereken tüm besin maddelerini satın alabilirsiniz.

Oyunda 20’den fazla kedi karakteri bulunmaktadır. Ayrıca kedileri besleyebileceğiniz birçok mama ve gıda maddesi yer almaktadır. Görevleri tamamlayarak kedilerinizi düzenli bir şekilde besleyebilir ve seviye atlayarak oyuna devam edebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan Baking of: Food Cats, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.