bakkaldan, yakınınızdaki bakkalları görüntüleyip hızlı ve kolay bir şekilde sipariş verebileceğiniz bir mobil sipariş uygulaması. Şu an için İstanbul’daki bakkallardan sipariş verebiliyorsunuz ancak ilerleyen zamanlarda İzmir, Ankara gibi büyük illerde de kullanıma sunulacağı uygulamayı hazırlayanlar tarafından belirtiliyor.

Marketlerin aksine geç saatlere kadar açık olan bakkallardan zaman zaman alışveriş yapan biriyseniz bakkaldan mobil uygulaması iPhone’unuzda kesinlikle olmalı. Şimdilik İstanbul’da 30’dan fazla ilçede 300’e yakın bakkalı bulunduran uygulamayla semt bakkalından yerinizden kalkmadan sipariş verme şansına sahip oluyorsunuz. Gece vakti canınız bir şey çektiğinde veya günün herhangi bir saatinde bakkala gidecek enerjiyi bulamadığınızda bakkaldan uygulamasını açıp siparişinizi veriyorsunuz. Ödemeyi kapıda nakit veya kredi kartıyla yapabiliyorsunuz.