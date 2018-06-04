Ball Blast, Voodoo’nun olmasıyla iOS platformunda öne çıkan top vurma oyunu. Top silahıyla yere düşen irili ufaklı topları etkisiz hale getirmeye çalıştığınız oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut. Dolayısıyla internetsiz oynanabiliyor.

Basit görselli daha çok reflekslere dayalı bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo’nun ilk olarak iOS cihaz kullanıcılarına sunduğu yeni oyunu Ball Blast’te hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Elinizde top silahı gibi oldukça güçlü bir silah var. Havadan düşen toplara seri atışlar yaparak etkisiz hale getiriyorsunuz. Oyunun zor yanı; Toplar tek atışta vurulmuyor ve tamamen etkisiz hale getirmediğiniz sürece tehlike arz ediyor. Toplar altında ezilmemek için silahınızı ustalıkla kullanmalısınız. Nereye ateş edeceğinizi düşünme lüksünüz yok. Hedefi mümkün olduğunca çabuk alıp en iyi atışı yapmalısınız.