Panteon imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Ball Brawl 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ücretsiz bir mobil spor oyunudur.

Android ve İOS platformunda 1 milyon oyuncu tarafından keyifle oynanan Ball Brawl eğlencenin tavan yaptığı bir konuma sahip. Faul’ün ve diğer futbol kurallarının yer almadığı oyunda rakiplerimizi yenerek şampiyon olmaya çalışacağız.

Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapımda oyuncular eğlenceli maçlara katılacak ve kuralsız bir şekilde futbol oynama deneyimi yaşacaklar. Tüm dünyada ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda oyuncular rengarenk bir yapı eşliğinde şampiyon olabilmek için ter dökecekler.

Tamamen ücretsiz olarak oynanan yapımda oyuncular basit arayüzler ve kullanıcı dostu bir yapı ile karşılaşacaklar.