Ball Mayhem!, Voodoo’nun basit görselli, kolay oynanışlı eğlence dozu yüksek spor oyunu. Amerikan Futbol oyununun basitleştirilmiş, ilgi duymayanların bile dikkatini çekeceğini keyifle oynayacağını düşündüğüm arcade oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir!

İnternete gerek duymadan oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir spor oyunu Ball Mayhem!. Voodoo’nun olmasıyla gerçekçi grafikler, oynanışa sahip Amerikan Futbolu oyunu olmadığını tahmin etmişsinizdir. Mavi ve kırmızı iki takım var. Maçlar da iki dakika sürüyor. Oynanış basit gibi görünüyor; çünkü tek yaptığınız sağa sola koşturarak topu gol çizgisine ulaştırmak lakin peşinizden kovalayan o kadar fazla oyuncu var ki bunu kolayca yapamıyorsunuz. Yere yığılmadan top elinizde çizgiye ulaşmak çok zor. Süre sonunda en fazla touchdown yapan takımın kazanan olduğunu söylememe gerek yok sanırım.