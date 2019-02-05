İndir 244.50 MB
Ball Mayhem! 1.5 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Spor
  5. Ball Mayhem! - iPhone ve iPad İçin Amerikan Futbol Oyunu

Ball Mayhem!

1.5
ios
Ball Mayhem!
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erkan Calp
Erkan Calp -

Amerikan Futbolu hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

Ball Mayhem!, Voodoo’nun basit görselli, kolay oynanışlı eğlence dozu yüksek spor oyunu. Amerikan Futbol oyununun basitleştirilmiş, ilgi duymayanların bile dikkatini çekeceğini keyifle oynayacağını düşündüğüm arcade oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir!

İnternete gerek duymadan oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir spor oyunu Ball Mayhem!. Voodoo’nun olmasıyla gerçekçi grafikler, oynanışa sahip Amerikan Futbolu oyunu olmadığını tahmin etmişsinizdir. Mavi ve kırmızı iki takım var. Maçlar da iki dakika sürüyor. Oynanış basit gibi görünüyor; çünkü tek yaptığınız sağa sola koşturarak topu gol çizgisine ulaştırmak lakin peşinizden kovalayan o kadar fazla oyuncu var ki bunu kolayca yapamıyorsunuz. Yere yığılmadan top elinizde çizgiye ulaşmak çok zor. Süre sonunda en fazla touchdown yapan takımın kazanan olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu LİSTELER Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu
Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil TEKNOLOJİ Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil
PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin! OYUN PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin!
Mavi Balina Oyunu Bir Can Daha Aldı! SOSYAL MEDYA Mavi Balina Oyunu Bir Can Daha Aldı!