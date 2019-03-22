Ball Racer iOS oyununda top yarışlarına giriyorsunuz. Ufak dokunuşlarla pist etrafında kayarak rakiplerinizi geride bırakmaya çalıştığınız eğlence dozu yüksek mobil oyunla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Online yarış oyunlarıyla top yuvarlama oyunlarını birleştiren yapım, aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.

İnternetsiz oynanabilen mobil yarış oyunu Ball Racer, hız tutkunu her yaştan kişiye hitap ediyor. Tek dokunuş yenilikçi kontrolleriyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz, zaman geçirmek için birebir bir oyun. Topların kıyasıya yarıştığı oyunda mücadeleler kısa sürede tamamlanıyor. Rakiplerinize çarparak boşluğa atıp saf dışı bırakabiliyorsunuz. Tüm yarışları birincilikle tamamlamanız gerekiyor.

Ball Racer Özellikleri