Balls Control, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan Balls Control, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyundur. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla da karşımıza çıkan Balls Control sizleri bekliyor. Oyunda blokları kırarak puanlar kazanıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Balls Control oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.