Balls Race, refleksleri sınayan hızlı tempolu top yarış oyunu. Ketchapp’ın iOS platformunda da ücretsiz indirmeye açtığı arcade oyunda tuzaklarla dolu olabildiğince dar platformda onlarca topu geçmek için uğraş veriyorsunuz. Tüm yarışları birinci tamamlamalısınız. En ufak hatanızda da yarışı sonuncu tamamlayacağınızı unutmayın.

Ketchapp’ın yeni yapımı top oyunlarına farklı bir soluk kazandırmış. Yine kontrolünüzde olan tek bir büyük top var ancak bu sefer yarışlara katılıyorsunuz. 100 oyuncunun katıldığı yarışlarda üstün performans sergilemek zorundasınız. Yarıştığınız platformda bolca hareketli ve sabit tetris bloklarının yanı sıra bazı noktalarda rampalar ve hızınıza hız katan çizgiler mevcut. Özellikle engellerin yakınında duran hız çizgilerini kullanmanızı öneririm.