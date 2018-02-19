Ballz Rush, tuğla - blok kırmaya dayalı refleks oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız seveceğinizi düşündüğüm eğlence dozu yüksek bir yapım. Kaydırma temelli basit kontrol sistemiyle her yerde açıp rahatlıkla oynayabileceğiniz, tam vakit geçirmelik, kafa dağıtmalık bir arcade oyun.

Ketchapp’ın iOS platformuna da ücretsiz açtığı top oyununda puan toplamak bir hayli zor. Durmadan yükselen, hızı kesilemeyen beyaz topu bloklar arasından geçirerek peşinizdeki kırmızı toplar aracılığıyla blokları kırıyorsunuz. Blokların hepsi tek vuruşta kırılamıyor. Bloklara çarpar veya kırmızı toplar size dokunursa oyun sonlanıyor.

Topun kontrolünü sağlamak içinse parmağınızı boş alanda sağa veya sola kaydırmak. Topu yavaşlatma, yukarı - aşağı yönlendirme şansınız yok. Peşinizdeki kırmızı topları atlatmak, blokları kırmak için yavaş hareketler uygulayarak bloklar arasından süzülmelisiniz.