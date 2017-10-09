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Banana Bunch 1.4 (ios)
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  5. Banana Bunch - iPhone ve iPad İçin Muz Toplama Oyunu

Banana Bunch

1.4
ios
Banana Bunch
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Muzları toplarken kuşlara dikkat edin.

Banana Bunch, görsel çizgileriyle küçük yaşta oyuncuların oynayacağı bir oyun izlenimi yaratsa da bence her yaşa hitap eden bir yapım. Eugene adında bir maymunun yerine geçtiğiniz oyunda bir daldan bir dala zıplayarak muzları topluyorsunuz. Tabii ki ormanda tehlikeler sizleri bekliyor.

iOS platformuna öze çıkış yapan nadir oyunlardan Banana Bunch’da iPhone / iPad cihazınızı sağa sola eğerek maymunun muzları toplamasını sağlıyorsunuz. Muzları toplarken kuşlara asla dokunmamalı, ağaç dallarında fazla uzun süre kalmamalısınız. Ayrıca sürekli olarak yükseğe çıkmanız gerekiyor. Ara sıra hızına hız katan, dokunulmaz yapan güçlendiriciler çıkıyor; onları da toplamayı unutmayın.

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