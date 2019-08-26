Varil topuna gir ve ormanın ötesindeki yepyeni dünyaya doğru müthiş bir yolculuğa çık. Konsol kalitesindeki renkli 3D grafiklerin keyfini çıkarırken tüm o lezzetli muzları da kaçırma! Yolculuk Kong’u acıktırıyor.

Dinlenmek ister misin? İstediğinde ara verip arkadaşlarınla takılmak için harika orman kulübene geri dönebilirsin. Özelleştirilmiş özel ürünleri açmak için her bölümde gizlenen Bonus Paraları bul: Yumuşak halılara veya şık şapkalara ne dersin?. Hayvan dostların kaçırıldığında çeşitli kurtarma görevleri için hazırlıklı ol ve kötü adamlara “Ormanın Kralı” kimmiş göster.

Banana Kong Blast Özellikleri