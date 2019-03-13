Bandrol Sorgulama uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden sinema, müzik ve kitap gibi ürünleri sorgulatabilirsiniz.

Sinema, müzik ve kitap gibi eserlerin sahteleri piyasada oldukça fazla bulunuyor. Orijinal fiyatlarından çok daha ucuza alınabilen bu ürünler, eser sahibini ise maddi ve manevi olarak yıpratabiliyor. Bu tür eserleri satın alırken emeğe saygı için orijinal ürünleri tercih ediyorsanız ve alacağınız ürünlerin sahte olup olmadığını merak ediyorsanız, Bandrol Sorgulama uygulaması bu konuda size yardımcı oluyor.