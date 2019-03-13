Bandrol Sorgulama uygulaması ile kitap, müzik ve sinema eserlerinin sahte olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Bandrol Sorgulama uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden sinema, müzik ve kitap gibi ürünleri sorgulatabilirsiniz.
Sinema, müzik ve kitap gibi eserlerin sahteleri piyasada oldukça fazla bulunuyor. Orijinal fiyatlarından çok daha ucuza alınabilen bu ürünler, eser sahibini ise maddi ve manevi olarak yıpratabiliyor. Bu tür eserleri satın alırken emeğe saygı için orijinal ürünleri tercih ediyorsanız ve alacağınız ürünlerin sahte olup olmadığını merak ediyorsanız, Bandrol Sorgulama uygulaması bu konuda size yardımcı oluyor.
Eserlerin kapaklarında yer alan karekodlu bandroller sayesinde esere ait bilgileri sorgulayabileceğiniz Bandrol Sorgulama uygulamasında, kamera ile veya manuel olarak sorgulama yapabiliyorsunuz. Kamera ile sorgulama yaparken bandrolü ekrandaki çerçeveye sığdırarak tarayabiliyor ya da bandrol numarasını elle girerek sorgulama işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Sorgulama işleminin sonunda ekrandaki bilgiler elinizdeki eserle eşleşmiyorsa veya herhangi bir sonuç bulunamıyorsa Kültür ve Turizm Bakanlığına geri bildirimde bulunabilirsiniz. Eğer siz de kitap, sinema ve müzik eserlerinin orijinal olup olmadığını doğrulamak istiyorsanız, Bandrol Sorgulama uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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