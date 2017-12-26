BarbarQ, barbarları bir araya getiren online savaş oyunu. IO uzantılı oyunları seviyorsanız, retro görselli savaş oyunlarına bayılıyorsanız bağımlısı olacağınız bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan gerçek zamanlı multiplayer savaş oyununda karşılaşmalar sadece 6 dakika sürüyor.

Agar.io ve sonrasında çıkan yüzlerce IO uzantılı oyunlardan esinlenerek hazırlanmış online savaş oyunu BarbarQ’da ister tek başınıza isterseniz de takım halinde barbarlara karşı savaşıyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika içerisinde etrafınızı saran düşmanları temizlemeniz gerekiyor. Savaşlarda kullandığınız silahlar kadar sizinle birlikte mücadele eden sadık vahşi hayvanlarınız da önem arz ediyor. Savaşırken bir yandan da mantarları yiyerek büyümeniz gerekiyor. Seviye atladıkça karakteriniz güçlendirmek dışında yeni savaşçıların yerine geçebiliyor, hayvanınızı değiştirebiliyorsunuz.

BarbarQ Özellikleri: