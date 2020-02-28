Her odasında farklı aktiviteler yaparak eğlenceye doyacağınız oyuncak bebek evinde, birbirinden güzel karakterleri yönetebileceğiniz Barbie Dreamhouse Adventures, ücretsiz olarak hizmet veren ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile çocuklara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek evinizde çeşitli aktiviteler yapmak ve her türlü ayrıntıyı bizzat düzenleyerek eğlenceli anlar yaşamaktır.

Oyuncak bebek karakterlerini kontrol ederek evin her odasında farklı bir aktiviteye katılabilirsiniz. Müzik odasında arkadaşlarınızla birlikte eşsiz müzikler çalabilir ya da elbise odasına giderek birbirinden şık yüzlerce kıyafet ve aksesuarı deneyebilirsiniz. Havuz partileri vererek arkadaşlarınızla birlikte suyun tadını çıkartabilir ve yaz mevsimine uygun kıyafetler giyebilirsiniz. Ayrıca aktivite anıda fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşabilir ve beğeni toplayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve bağımlılık yapıcı özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Barbie Dreamhouse Adventures, rol yapma kategorisinde kendisine yer bulan eşsiz bir oyundur.