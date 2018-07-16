Bard’s Gold, iPhone ve iPad üzerinde çalıştırabileceğiniz yerli yapım platform oyunlarından en başarılılarından biridir.

Yerli oyun geliştiricisi Erdem Şen tarafından ilk olarak bilgisayarlar için hazırlanan Bard’s Gold, bilgisayardan sonra PlayStation 4 ve PlayStation Vita için hazırlanmıştı. Sonrasında Xbox One için de piyasaya sürülen yapım, PlayStation platformunda kutulu olarak satılan nadir Türk oyunlarından biri dahi olmuştu.

Başarılı oturtulmuş oynanış yapısı, nostaljik oyunları hatırlatan oynanışı ve göze hoş gelen kendine has grafikleriyle Türkiye’de birçok ödül alan yapım, şimdi iOS için ücretsiz olarak yayınlandı. Bilgisayar ve konsol platformlarının aksine oyuncuların, iPhone ve iPad üzerinden ücretsiz olarak oynayabildikleri Bard’s Gold, sonra zamanlarda mobil için piyasaya çıkan en iyi Türk oyunlarından bir tanesi olmayı da şimdiden başardı. Oyunun yapımcısı tarafından aktarılan özellikleriyse şöyle:

* Eski model platformer mantığı - Oyun içerisinde oyunu öğretme amaçlı bir içerik bulunmamaktadır. Oyun mekaniği de dahil olmak üzere herşeyi kendiniz çözmek zorundasınız.



* Özenle tasarlanmış Retro Grafikler



* Yetenek sistemi



* Gizli nesneler



* 70+ Bölüm