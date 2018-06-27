Baseball Megastar, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beyzbol oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eğlenceli ve zorlu müsabakalara sahne olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beyzbol oyunu olan Baseball Megastar, arkadaşlarınıza meydan okuyup eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. 3 boyutlu atmosfere sahip olan oyunda kendinizi profesyonel bir beyzbol oyuncusu gibi hissedebiliyorsunuz. Farklı liglerde mücadele de edebileceğiniz oyunda stratejik taktikler geliştirerek rakiplerinizi kısa yoldan malup etmeye çalışıyorsunuz. Beyzbol oynamayı seven herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Baseball Megastar, kaliteli görselleriyle de ön plana çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi ve gelişmiş kontrol mekanizmasıyla Baseball Megastar sizleri bekliyor.

Baseball Megastar oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.