iOS işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Basgaza mobil uygulaması, araç sahiplerinin ve araçlarıyla son derece ilgili olanların sağ kolu olacak kullanışlı ve yararlı bir araç uygulamasıdır.

Basgaza mobil uygulaması araçlarla ilgili birçok fonksiyonu paket halinde içeriyor. Şimdi bu fonksiyonlara değinecek olursak ilk olarak en yakın yerleri bulma özelliği kapsamında Basgaza uygulaması bulunduğunuz konuma en yakın benzin istasyonları, araç servisleri ve otoparkları görüntüler ve hatta yol tarifi verir.

Yine uygulama üzerinden istediğiniz bir konumun haftalık ve günlük hava tahmin raporlarını öğrenebilir ve bunla ilgili bildirimler de alabilirsiniz. Ayrıca trafik sıkışıklığını tahmin etmek için yol durumu bilgilerini de görebilirsiniz. Açık veya kapalı otoparklarda aracınızı park ettiğiniz bölümü hatırlamak zor geliyorsa Basgaza uygulaması sizin yerinize park yerini hatırlayacak ve konumu size bildirecek.

Kullanıcılar Basgaza uygulaması üzerinden araç alım satımı da yapabiliyor. Seçilen ilan hakkında kullanıcılar kendi aralarında sohbet edebilir. Benzer araç sahipleri de kendi aralarında sohbet etme imkanına ulaşacak. Bu yönüyle uygulama bir sosyal platform işlevi de görüyor. Son olarak da MTV ödemeleri, araç muayene zamanları ve sigorta yenileme tarihleri gibi hatırlatma servislerini de kullanabilirsiniz. Komple bir araç uygulaması olan Basgaza mobil uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.